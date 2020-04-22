شكرا لمتابعة خبر عن ‏شاهد.. مياه الأمطار تقتحم المحلات التجارية في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

شهدت منطقة نجران، اليوم الأربعاء، أمطارًا غزيرة في أماكن متفرقة منها؛ حيث كشف مقطع فيديو عن دخول مياه الأمطار للمحلات التجارية في محافظة حبونا.

وأظهر الفيديو، أصحاب المحلات وهم يعتمدون على أنفسهم ويقوموا بسحب التجمعات المائية من أمام محلاتهم التجارية "بطرق بدائية" .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية والرياض كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.