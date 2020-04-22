صورة تاريخية لضباط الجيش المشاركين في الدفاع عن فلسطين عام 1948

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏كشفت صورة تاريخية، عن ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين خلال عام 1367- 1368 هـ (1948م). ‏كشفت صورة تاريخية، عن ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن فلسطين خلال عام 1367- 1368 هـ (1948م). ويؤكد ذلك دور المملكة في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه على مر العصور؛ حيث مثلما تبذل المملكة صوتها وثقلها الدوليين لفلسطين، فإنها كانت قد بذلت شجاعة ودم أبنائها في سبيل الدفاع عنها.

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