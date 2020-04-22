شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إثبات الإستقلالية في "حساب المواطن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):جدد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء التأكيد على أهمية إرفاق المستندات لإثبات استقلالية الأفراد .
وأوضح أن هذه المستندات عبارة عن صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية ، أو عقد الإيجار الموحد ، وفي حال عدم توفرها يصبح المستفيد تابع .
وكان "حساب المواطن " قد أعلن قبل أيام فتح باب الإعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 29 .
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