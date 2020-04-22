شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطار الملك فهد يستقبل 396 مواطن قادمين من هيوستن والقاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استقبل مطار الملك فهد الدولي رحلتان قادمتان من ولاية هيوستن الأمريكية والأخرى من العاصمة المصرية القاهرة، تحملان 396 مواطن، في إطار الجهود المبذولة لإعادتهم إلى الوطن.
ووصلت الرحلة الأولى إلى المطار، القادمة من الولاية الأمريكية وعلى متنها 196 مواطناً من مبتعثي وموظفي شركة "أرامكو السعودية"، التي جهزت لاستقبالهم 15 حافلة أقلّتهم إلى فنادق العزل الصحي المهيأة لهم من قِبل أرامكو.
وحطت الرحلة الثانية على أرض المطار، القادمة من القاهرة وتحمل 200 مواطن، انتقلوا إلى فنادق العزل الصحي، عبر 10 حافلات للركاب، و6 حافلات للعفش، إضافةً إلى 6 حافلات احتياطية، و3 حافلات صغيرة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمين الشكر لخادم الحرمين الشريفين.
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