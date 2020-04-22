شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأربعاء مواعبد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك على النحو التالي : أعلنت وزارة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأربعاء مواعبد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك على النحو التالي : 1- ساعات العمل للقطاع العام 5 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً . 2- ساعات العمل للقطاع الخاص 6 ساعات يومياً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.