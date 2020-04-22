شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : سقوط أمطار متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس امطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من الرياض، والشرقية، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وأجزاء من الإمارات وعمان واليمن " .