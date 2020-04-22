بالفيديو.. مواطن ينقذ حياة رجل وطفله داهمهما سيل شعيب رماح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو موقف بطولي لمواطن بمحافظة رماح نجح في إنقاذ حياة رجل وطفله بعدما داهمهما سيل شعيب رماح صباح اليوم الأربعاء . وثق مقطع فيديو موقف بطولي لمواطن بمحافظة رماح نجح في إنقاذ حياة رجل وطفله بعدما داهمهما سيل شعيب رماح صباح اليوم الأربعاء . وأظهر الفيديو المواطن "فيصل بن فلاح ابوثنين " وهو يغامر بحياته وسط السيل ممسكاً بحبل ويقوم بسحب الرجل وطفله على التوالي ونجح في عملية الإنقاذ . وكانت محافظة رماح بمنطقة الرياض قدشهدت هطول امطار ، وسط توقعات بإستمرار الحالة المطرية الربيعية على أغلب مناطق المملكة .

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