شكرا لمتابعة خبر عن فسح أكثر من 5 آلاف رأس ضأن لتأمين السوق المحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فسح 5.814 رأس ضأن قادمة من جورجيا ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية ابريل الجاري 179.179 رأس ، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ، والحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلي.

وأكدت الوزارة أن الفسح تضمن عدة إجراءات لضمان سلامة الواردات وهي :

1- مراجعة المستندات والشهادات الصحية .

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2- إجراء عملية الكشف الظاهري .

3- سحب عينات الدم وفحصها مخبرياً .

4- التأكد من متوسط الأوزان .

5- توجيه الإرسالية إلى محجر الخمرة لإستكمال إجراءات الحجر .