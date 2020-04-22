شكرا لمتابعة خبر عن فسح أكثر من 5 آلاف رأس ضأن لتأمين السوق المحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فسح 5.814 رأس ضأن قادمة من جورجيا ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية ابريل الجاري 179.179 رأس ، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ، والحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلي.
وأكدت الوزارة أن الفسح تضمن عدة إجراءات لضمان سلامة الواردات وهي :
1- مراجعة المستندات والشهادات الصحية .
2- إجراء عملية الكشف الظاهري .
3- سحب عينات الدم وفحصها مخبرياً .
4- التأكد من متوسط الأوزان .
5- توجيه الإرسالية إلى محجر الخمرة لإستكمال إجراءات الحجر .
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