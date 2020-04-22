السعودية تحدد موعد تحري هلال شهر رمضان 2020

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، إلى تحري هلال شهر رمضان 2020 مساء يوم الخميس الموافق 30 من شهر شعبان (23 ابريل/ نيسان الجاري) وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيان المحكمة العليا وجاء فيه: "نظرًا إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 هـ وتاريخ 1 / 8 / 1441هـ من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441هـ رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه".

وأضافت المحكمة في بيانها: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأضافت: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على الب

وينتظر مليار ونصف من المسلمين حول العالم موعد قدوم شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه مشاعر الألفة والرحمة بين المسلمين كافة، كما يزداد في هذا الشهر الكريم بذل الخير من قبل المسلمين الأغنياء، لكي يساهموا في اداخل البسمة على وجوه الفقران من أجل نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى .ر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".