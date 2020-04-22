بالفيديو.. مهندس سعودي يصنع "أقنعة واقية" للأمريكان في معمله الخاص

بعد نفادها بسبب تفشي فيروس كورونا..
كشف مبتعث سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن قيامه بصناعة أقنعة واقية للأطقم الطبية في أمريكا في معمله الخاص، بعد نفادها في البلاد، على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المهندس حسام الرحيلي، الذي يدرس الهندسة الميكانيكية، خلال لقائه مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه جلس في منزله بعد توقف الدراسة بالجامعة. وبعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، قدم مع زملائه اقتراحًا لعميد كلية الهندسة بتصنيع أقنعة واقية.
وأشار إلى أنه اجتمع هو وزملاؤه مع رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وبدؤوا العمل على مجموعة تصاميم، وكانوا يصنعون نحو 120 قناعًا يوميًّا حتى بلغ عدد الأقنعة المصنعة نحو ألف قناع.
ونوه بوجود توجُّه لديهم لإنتاج الكمامات، لكن تواجههم مشكلة في المواد المصنعة يسعون إلى حلها.
واختتم المهندس حسام الرحيلي تصريحاته بأنه «يمثل الوطن في أمريكا، وعليه أن يقدم الدعم للمرضى ما استطاع».
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