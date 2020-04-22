تحت شعار «نخدمك في بيتك»..
وقّع مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، اتفاقية شراكة مجتمعية مع رئيس الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة عبدالله بن مقبل المقبل، وذلك في مدينة الأنعام ببريدة (ركن العقيلات) تحت شعار (نخدمك في بيتك).
وتشمل الاتفاقية إطلاق «تطبيق إلكتروني» يحمل في طياته عددًا من الخدمات اللوجستية لمربي الثروة الحيوانية بمنطقة القصيم، تتمثل في خدمة تسويق وتأمين وتوصيل اللحوم بمختلف أنواعها من إبل وأغنام ودواجن إلى منازل المستهلكين بعد ذبحها في المسالخ الحكومية وتغليفها بطرق صحية، كما شملت الاتفاقية خدمة توصيل الأعلاف إلى المربين في أماكن التربية مجاناً، وخدمة نقل المواشي من وإلى المربين وإلى أسواق البيع أو المسالخ.
كما تتضمن الاتفاقية أيضًا تقديم الخدمات البيطرية للحالات الطارئة والإسعافية للثروة الحيوانية من فريق عمل مكون من أطباء بيطريين من الفرع والجمعية وصيدليتين بيطريتين تابعة للجمعية لخدمة المربين.
وبيّن الصوينع أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دعم شريحة المربين وخدمة المستهلكين في منازلهم تزامناً مع جائحة كورونا، متمنياً أن يستمر التعاون بين فرع البيئة والتعاونية حتى بعد انتهاء هذه الظروف.
من ناحيته، أكد عبدالله المقبل أن الجمعية تسعى دائمًا إلى ترجمة توجهاتها وأعمالها التعاونية على أرض الواقع في المشاركات الخدمية والاجتماعية والتنمية الريفية، مقدماً شكره وتقديره لأمين منطقة القصيم و مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة على دعمهما لكل ما من شأنه تعزيز العمل التعاوني.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اتفاقية شراكة بين فرع «البيئة» بالقصيم وتعاونية الثروة الحيوانية ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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