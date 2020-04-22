بالفيديو.. وزارة الصحة تعلق على صيام مصاب كورونا في رمضان

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى، تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثر الجسم وأعضائه ووظائفه بالمرض.

وقال العبد العالي: "الطبيب المعالج هو أقدر من يستطيع أن يحكم على قدرة المصاب أو المريض على الصيام من عدمه".

جاء ذلك رداً على سؤال "العربية" خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، وهل يؤثر الصيام على المصاب بفيروس كورونا؟.

وأضاف: "المسألة لها عامل يتعلق بقدرة المريض على الصيام وتحمل وظائفه، تعتمد على عامل آخر وهو البرنامج العلاجي هل يمكن معه أداء الصيام من عدمه، فلذلك دائماً نوصي بالرجوع للطبيب المعالج، فتوصياته هي الأفضل لسلامة وصحة وتقدير قدرة المريض".

Advertisements

واستكمل: "إضافة إلى ذلك، قد يكون هناك بعض التدخلات العلاجية أو الأمور التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية المعتبرة، على أن نحرص على الحصول عليها أيضاً من جهة معتبرة ومخولة بإصدار فتوى، فالمسألة بين أمرين كليهما يرجع فيه إلى الخبراء والمعنيين والمختصين ليقدموا التوصية المناسبة للمريض".

اقرأ أيضًا

بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

وزارة الصحة: تقييم نصف مليون شخص طبيًّا ضمن إجراءات مواجهة كورونا