هيئة حقوق الإنسان: 7 طرق للحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت

قدمت هيئة حقوق الإنسان، عدة نصائح للآباء والأمهات للحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت، مشيرةً إلى ضرورة الاطلاع على خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة التي يستخدمها الأطفال، لا سيما قضاء بعض الوقت مع الأبناء على شبكة الإنترنت بجانب إدارة الوقت بأسلوب سليم، ووضع حدود وقیود للأنشطة.

وقامت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، بنشر إنفوجراف بعنوان «7 طرق للحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت» جاء فيه ما يلي:

- إعداد أدوات الرقابة الأبوية: التأكد من تفعيل هذه الخاصية في جميع المتصفحات الرئيسية.

- ادعم أبناءك ليشعروا بالارتياح عند طلب مساعدتك، واحرص على إجراء حوارات ومناقشات صريحة معهم.

- تعرَّف على طريقة الإبلاغ عن المشكلات وطلب المساعدة، وتعرف على أدوات الحظر والإبلاغ.

- كن على اطلاع بخدمات الإنترنت والهواتف المحمولة التي يستخدمها الأطفال، واقض بعض الوقت مع أبنائك على شبكة الإنترنت.

- ساعد أبناءك بالاستعداد للتعامل مع التقنية، وتحقق من التطبيقات المناسبة أعمارهم.

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- عليك بإدارة الوقت الذي يقضيه أبناؤك أمام الشاشة ووضع حدود وقیود للأنشطة على شبكة الإنترنت.

- تحدث مع أبنائك عن السلامة على شبكة الإنترنت وعن حقوقهم وساعدهم في فهم أهمية إدارة المعلومات الشخصية.

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