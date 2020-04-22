جامعة الإمام توجه تنبيهًا للطلاب حول الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي

وجهت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رسالة تنبيه لطلابها بشأن الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي.

وقالت الجامعة في رسالتها عبر حسابها بموقع تويتر: «للتذكير، ينتهي الاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي، والانسحاب من مقرر أو مقررين، يوم الخميس ٨/٣٠ وذلك عبر الخدمات الذاتية».

يشار إلى أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قد منحت طلاب الانتساب ثلاثة خيارات لإنهاء الفصل، أولها دخول الاختبار الإلكتروني في الثالث من رمضان، أو التأجيل لما بعد أزمة كورونا مع رصد درجة «غير مكتمل» للمقررات، أو الحذف.