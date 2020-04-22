أمانة المدينة: استحداث 10 مواقع بالأحياء لتوفير الفواكه والخضروات الطازجة

استحدثت أمانة المدينة المنورة، 10 مواقع في الأحياء لتوفير منتجات الفواكه والخضروات الطازجة.

يأتي ذلك عن طريق مبادرة شعارها "بسواعدكم نساعدكم" بهدف دعم النشاط، وتمكين المواطنين والمقيمين من تأمين احتياجاتهم في وقت وجيز، والحدّ من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، بمتابعة الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة.

Advertisements

وأظهرت صور مشاهد استمرار تدفق كميات الأغذية الطازجة إلى مواقع تداول الفواكه والخضروات بالمدينة المنورة مع قرب دخول الشهر الفضيل، بحسب واس.

وتتوزّع المواقع الحديثة في أحياء القبلتين والمستراح والبحر والدعيثة والجرف والقصواء والخالدية والعزيزية والحديقة وفي أرض الكردي، إضافة إلى السوق المركزي والمحلات التجارية، بما يسهم في تقليص التجمعات والازدحام، وضمان استمرار تداول الفواكه والخضروات بشكل اعتيادي في ظل وفرة المخزون الغذائي.

يشار إلى أن شهر رمضان الكريم يمثل موسمًا استثنائيًا تنشط خلاله تجارة التجزئة للخضروات والفواكه، ويتنامى الطلب على هذه السلع الغذائية التي تعدّ من المكونات الرئيسة على مائدة الإفطار الرمضانية.