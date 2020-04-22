بالفيديو.. مدرسة بجازان تستعين بتطبيق التوصيل لتسليم هدايا الخريجين

لجأت مدرسة ابتدائية بمنطقة جازان إلى أسلوب جديد مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي تعد هي الأولى من حيث الفكرة والتنفيذ على مستوى مدارس المملكة، وذلك لتكريم طلاب الصف السادس الابتدائي وتقديم الهدايا القيمة لهم.

وقامت المدرسة باستخدام برنامج تطبيق التوصيل لإرسال الهدايا المتنوعة للطلاب الخريجين من مدرسة ابن القيم بالعقلة في محافظة العارضة بالحد الجنوبي في منطقة جازان، كبادرة وفاء وتقدير لهم ولتميزهم التعليمي والتربوي طيلة سنوات دراستهم بالمدرسة وحتى وصولهم إلى سنة التخرج.

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وحرصت إدارة المدرسة وبمتابعة من قائدها عادل عطيف، والمرشد الطلابي يحيى خبراني، على أهمية الاحتفاء بهذه الفئة الغالية من الطلاب الخريجين من الصف السادس والتغلب على ظروف جائحة كورونا باللجوء إلى تطبيق التوصيل؛ من أجل رسم الفرحة والسعادة على وجوه الطلاب من خلال تسليمهم هدايا تخرجهم كل طالب في منزله.

وأشاد أولياء أمور الطلاب الخريجين من المرحلة الابتدائية في مدرسة ابن القيم بالعقلة، بهذه الفكرة الرائدة التي أعطت انطباعًا وشعورًا جميلًا لدى أبنائهم الطلبة، وساهمت في زرع فرحة كبيرة في نفوسهم لما يؤكد مدى اهتمام إدارة المدرسة بطلابها حتى مع الأحوال التي يمر بها العالم مع جائحة كورونا المستجد والقرارات الاحترازية التي اتخذتها قطاعات الدولة للوقاية من هذا الوباء، ومن أجل سلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد وجه قبل أيام بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام (رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية) للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية.