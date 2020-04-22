الصخري: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، تشكُّل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة وتصحبها البرديات على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أن اليوم الأربعاء يعتبر آخر هذه الحالة الجوية حسب آخر التحديثات.

وقال الصخري، عبر حسابه على «تويتر»: «مع صباح الأربعاء، محتمل أن تشمل الفرصة سواحل المنطقة الشرقية، ومدينة الدمام، ومعظم محافظات ومراكز المنطقة الشرقية الساحلية».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران والشرقية والرياض، وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

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فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

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