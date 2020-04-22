شكرا لقرائتكم خبر عن الشئون البلدية تدعو للإبلاغ عن مخالفة الإجراءات الاحترازية عبر 940 والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أنه يجب على المنشأة توفير المعقمات والقفازات والكمامات وتطهير عربات التسوق، حرصًا على سلامتك، ودعت إلى الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال مخالفة إحدى هذه الاشتراطات.

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