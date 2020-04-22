شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية تعلن مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال ‎رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت أن ساعات العمل للقطاع العام ٥ ساعات يوميا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، وساعات العمل للقطاع الخاص ٦ ساعات يوميا.

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