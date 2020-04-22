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2020-04-22 درون حرارية لكشف حالات الـ كورونا في الأسواق المركزية بالمدينة المنورة أمانة المنطقة تُسخر التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة استخدام تقنيات المسح الحراري عبر طائرات الدرون المزودة بكاميرات حرارية للكشف على مرتادي الأسواق المركزية بهدف تعزيز إجراءات الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجائح في المواقع العامة والأسواق التجارية.

وتطبق الأمانة التي تسخر التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس بعض المؤشرات الحيوية للأفراد من خلال قراءة درجة حرارة الجسم للمتسوقين والبائعين وتحديد تلك المؤشرات من خلال الأنظمة الآلية ويتم التعامل في حالات الاشتباه من قبل الجهات ذات العلاقة في خطوة لحفظ صحة وسلامة المتسوقين .

هذه الإجراءات إلى جانب حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق المركزي واستمرار عمليات التعقيم وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين وتقديم النصائح الإرشادية التي من شأنها تعزيز درجات الإصحاح البيئي في المواقع العامة والأسواق المركزية . تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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