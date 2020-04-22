، "محافظ يدمة" يتفقّد المراكز الأمنيّة ونقاط الفرز للفحص البصري‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا

وقف محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ على سير عمل نقطة الفحص البصري بمركز سلطانة التي كثّفت إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في المملكة، وإنفاذاً لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.

ووزّعت بلدية يدمة المعقمات والكمامات على مُستخدمي الطريق، وتشجيعاً للعاملين بالمراكز، بحضور رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عبدالرحمن؛ وقائد أمن الطرق النقيب فايز بن علي القحطاني؛ ومدير مستشفى يدمة، مسعود بن تركي آل فطيح؛ ورئيس بلدية سلطانة المكلّف صالح بن محمد آل نميس.

وفي ختام الجولة قدّم محافظ يدمة، شكره وتقديره للجميع على حسن الإعداد والإجراء والتنفيذ والتعاون، وعلى جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب.

محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي نقطة الفحص البصري فيروس كورونا الجديد