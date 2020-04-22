، "محافظ يدمة" يتفقّد المراكز الأمنيّة ونقاط الفرز للفحص البصري‎ ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقف محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ على سير عمل نقطة الفحص البصري بمركز سلطانة التي كثّفت إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في المملكة، وإنفاذاً لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.
ووزّعت بلدية يدمة المعقمات والكمامات على مُستخدمي الطريق، وتشجيعاً للعاملين بالمراكز، بحضور رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عبدالرحمن؛ وقائد أمن الطرق النقيب فايز بن علي القحطاني؛ ومدير مستشفى يدمة، مسعود بن تركي آل فطيح؛ ورئيس بلدية سلطانة المكلّف صالح بن محمد آل نميس.
وفي ختام الجولة قدّم محافظ يدمة، شكره وتقديره للجميع على حسن الإعداد والإجراء والتنفيذ والتعاون، وعلى جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب.
محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي نقطة الفحص البصري فيروس كورونا الجديد
"محافظ يدمة" يتفقّد المراكز الأمنيّة ونقاط الفرز للفحص البصريبندر آل فطيح الخليج 365 2020-04-22
وقف محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ على سير عمل نقطة الفحص البصري بمركز سلطانة التي كثّفت إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في المملكة، وإنفاذاً لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.
ووزّعت بلدية يدمة المعقمات والكمامات على مُستخدمي الطريق، وتشجيعاً للعاملين بالمراكز، بحضور رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عبدالرحمن؛ وقائد أمن الطرق النقيب فايز بن علي القحطاني؛ ومدير مستشفى يدمة، مسعود بن تركي آل فطيح؛ ورئيس بلدية سلطانة المكلّف صالح بن محمد آل نميس.
وفي ختام الجولة قدّم محافظ يدمة، شكره وتقديره للجميع على حسن الإعداد والإجراء والتنفيذ والتعاون، وعلى جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:51 PM
لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا
وقف محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي؛ على سير عمل نقطة الفحص البصري بمركز سلطانة التي كثّفت إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في المملكة، وإنفاذاً لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.
ووزّعت بلدية يدمة المعقمات والكمامات على مُستخدمي الطريق، وتشجيعاً للعاملين بالمراكز، بحضور رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد بن عبدالرحمن؛ وقائد أمن الطرق النقيب فايز بن علي القحطاني؛ ومدير مستشفى يدمة، مسعود بن تركي آل فطيح؛ ورئيس بلدية سلطانة المكلّف صالح بن محمد آل نميس.
وفي ختام الجولة قدّم محافظ يدمة، شكره وتقديره للجميع على حسن الإعداد والإجراء والتنفيذ والتعاون، وعلى جهودهم الجبارة وعملهم الدؤوب.
، "محافظ يدمة" يتفقّد المراكز الأمنيّة ونقاط الفرز للفحص البصري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "محافظ يدمة" يتفقّد المراكز الأمنيّة ونقاط الفرز للفحص البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.