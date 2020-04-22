محمد بن مسعود - الدمام - تعرّف على ساعات عمل موظفي القطاعين العام والخاص في رمضان

عبدالله البرقاوي

الخليج 365

2020-04-22

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد العمل للقطاعين العام والخاص خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن ساعات العمل للقطاع العام ستكون 5 ساعات يوميًّا، تبدأ الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وبيّنت أن ساعات العمل للقطاع الخاص ستكون 6 ساعات يوميًّا.