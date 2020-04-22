، بعد موافقة الملك على إقامة التراويح في الحرمين.. السديس: 5 تسليمات وإكمال القرآن في التهجد ،

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد، مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام، وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.
وأضاف: الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة المصلين وسلامتهم، مبيناً أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، حيث إن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.
وأشاد "السديس"؛ بالموافقة الكريمة التي تدل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تطبيق شرع الله، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، وإلمامها بفقه النوازل، وحرصها على حفظ النفس.
ودعا الله - عزّ وجلّ - أن يحمي بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء، وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع، وأن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويسدد خطاهم ويبارك في مسعاهم.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صلاة التهجد فيروس كورونا الجديد
بعد موافقة الملك على إقامة التراويح في الحرمين.. السديس: 5 تسليمات وإكمال القرآن في التهجدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-22
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد، مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام، وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.
وأضاف: الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة المصلين وسلامتهم، مبيناً أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، حيث إن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.
وأشاد "السديس"؛ بالموافقة الكريمة التي تدل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تطبيق شرع الله، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، وإلمامها بفقه النوازل، وحرصها على حفظ النفس.
ودعا الله - عزّ وجلّ - أن يحمي بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء، وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع، وأن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويسدد خطاهم ويبارك في مسعاهم.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:31 PM
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:59 PM
مع استمرار تعليق دخول المصلين.. الإجراءات والتدابير كافة ستُتخذ مع الجهات الأمنية والصحية
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد، مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام، وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.
وأضاف: الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة المصلين وسلامتهم، مبيناً أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، حيث إن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.
وأشاد "السديس"؛ بالموافقة الكريمة التي تدل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تطبيق شرع الله، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، وإلمامها بفقه النوازل، وحرصها على حفظ النفس.
ودعا الله - عزّ وجلّ - أن يحمي بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء، وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع، وأن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويسدد خطاهم ويبارك في مسعاهم.
، بعد موافقة الملك على إقامة التراويح في الحرمين.. السديس: 5 تسليمات وإكمال القرآن في التهجد ،
المصدر : الخليج 365
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