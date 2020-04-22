، هطولات متفرقة من مكان لآخر.. الحصيني يكشف خريطة أمطار ليلة الخميس ،

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وتساقط حبات البَرَد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الرياض والشرقية والجوف والشمالية والباحة وعسير، وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الشرقية والرياض، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حالة الطقس
هطولات متفرقة من مكان لآخر.. الحصيني يكشف خريطة أمطار ليلة الخميسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-22
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وتساقط حبات البَرَد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الرياض والشرقية والجوف والشمالية والباحة وعسير، وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الشرقية والرياض، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:25 PM
"الأرصاد" كانت قد توقعت نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة يحد من مدى الرؤية
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وتساقط حبات البَرَد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الرياض والشرقية والجوف والشمالية والباحة وعسير، وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الشرقية والرياض، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
، هطولات متفرقة من مكان لآخر.. الحصيني يكشف خريطة أمطار ليلة الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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