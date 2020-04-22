، لرفع مستوى احترافيتهم.. المديرية العامة للسجون تدرّب منسوبيها عن بُعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تطويرهم في مجال أعمالهم بما يعود عليهم وعلى القطاع بالفائدة

أطلقت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالمديرية العامة للسجون، حزمة من البرامج التدريبية التطبيقية عن بُعد لمنسوبيها.

وتنوّعت البرامج التدريبية التي انطلقت هذا الأسبوع لتشمل دورتيْن في مجال الشبكات، ودورتيْن في البرمجة، وأخرى في أمن المعلومات، كما تمّ تنظيم دورة تخصصية في تطوير تطبيقات الجوّالات، وأخرى في تصميم الإنفوجرافيك، وكذلك دورة في إدارة قواعد البيانات.

ويلتحق منسوبو ومنسوبات الإدارة بهذه الدورات بحسب تخصصاتهم بهدف تطويرهم في مجالات أعمالهم بما يعود عليهم وعلى القطاع بالفائدة ويحقق المصلحة العامة ويرفع من مستوى احترافيتهم في أداء ما يُوكل إليهم من أعمال.

ويركّز المشرفون على هذه الدورات على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري لأن الهدف من هذه الدورات هو إتقان المهارات التقنية بالدرجة الأولى، ويتم تقييم المتدربين والمتدربات في نهاية كل برنامج لقياس مدى استفادتهم ومراعاة ذلك في مساراتهم التدريبية المستقبلية.المديرية العامة للسجون