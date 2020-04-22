، استعدادًا لرمضان.. جولات مكثفة لأمانة جدة على أسواق النفع العام والمسالخ ،

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كثفت أمانة محافظة جدة من جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز والمحلات التجارية المستثناة من قرار الإغلاق؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، في إطار استعدادات البلدية لشهر رمضان المبارك.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن قطاع البلديات الفرعية كثّف جهوده ضِمن نطاق 19 بلدية فرعية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تشمل التباعد الاجتماعي، وتعقيم عربات التسوق، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين؛ بما في ذلك معايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة؛ حيث إن هذه الإجراءات تسهم في التأكد من سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدم لهم خلال فترة السماح بخروجهم من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية داخل نطاق الحي.
وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة نفذت منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية "85.736" جولة رقابية، تم خلالها رصد "4.746" مخالفة للإجراءات الاحترازية، ورصد "4.816" مخالفة بلدية، وإصدار 10.393 شهادة صحية.أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد
استعدادًا لرمضان.. جولات مكثفة لأمانة جدة على أسواق النفع العام والمسالخوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-22
كثفت أمانة محافظة جدة من جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز والمحلات التجارية المستثناة من قرار الإغلاق؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، في إطار استعدادات البلدية لشهر رمضان المبارك.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن قطاع البلديات الفرعية كثّف جهوده ضِمن نطاق 19 بلدية فرعية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تشمل التباعد الاجتماعي، وتعقيم عربات التسوق، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين؛ بما في ذلك معايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة؛ حيث إن هذه الإجراءات تسهم في التأكد من سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدم لهم خلال فترة السماح بخروجهم من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية داخل نطاق الحي.
وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة نفذت منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية "85.736" جولة رقابية، تم خلالها رصد "4.746" مخالفة للإجراءات الاحترازية، ورصد "4.816" مخالفة بلدية، وإصدار 10.393 شهادة صحية.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
12:03 PM
للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وسلامة الأغذية
كثفت أمانة محافظة جدة من جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز والمحلات التجارية المستثناة من قرار الإغلاق؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، في إطار استعدادات البلدية لشهر رمضان المبارك.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن قطاع البلديات الفرعية كثّف جهوده ضِمن نطاق 19 بلدية فرعية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تشمل التباعد الاجتماعي، وتعقيم عربات التسوق، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين؛ بما في ذلك معايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة؛ حيث إن هذه الإجراءات تسهم في التأكد من سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدم لهم خلال فترة السماح بخروجهم من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية داخل نطاق الحي.
وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة نفذت منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية "85.736" جولة رقابية، تم خلالها رصد "4.746" مخالفة للإجراءات الاحترازية، ورصد "4.816" مخالفة بلدية، وإصدار 10.393 شهادة صحية.
، استعدادًا لرمضان.. جولات مكثفة لأمانة جدة على أسواق النفع العام والمسالخ ،
المصدر : الخليج 365
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