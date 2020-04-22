، "فيسبوك" توفر تطبيق "ماسنجر للأطفال" في 75 دولة جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 3 طرق اشتراك لمساعدة الآباء على توصيلهم بأصدقائهم

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية عن توفيرها تطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للأطفال في 75 دولة جديدة حول العالم.

وأشارت فيسبوك، وفقًا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق "ماسنجر كيدز" بات ضروريًّا لعدد كبير من العائلات؛ بسبب جلوس الأطفال بعيدًا عن الأصدقاء وباقي أفراد العائلة، بسبب إجراءات كورونا الاحترازية؛ مما يجعلهم يشعرون بالوحدة والحزن.

ويقدم "فيسبوك" في تطبيقه للأطفال، 3 طرق اشتراك جديدة لمساعدة الآباء على توصيل الأطفال بأصدقائهم؛ الأول منهم يعمل على منح الوالدين خيار السماح لأطفالهم بقبول أو رفض أو إضافة أو إزالة جهات الاتصال.

كما يعمل التطبيق كذلك على إخطار أولياء الأمور، إذا قرر أطفالهم قبول أي صداقة ويمكن بسهولة رفض هذا القرار من خلال لوحة تحكم الآباء.

ويمكنهم الآن أيضًا منح البالغين الآخرين القدرة على إضافة أطفالهم إلى الدردشات الجماعية عبر تطبيق "ماسنجر كيدز". وهذا من شأنه أن يسهل على المعلمين أو المدربين -على سبيل المثال- بدء محادثة مع صفوفهم أو فرقهم.

ومن المقرر أن تجعل "فيسبوك" تلك التقنيات متاحة في جميع أنحاء العالم في الفترة المقبلة؛ حيث هي مطروحة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية وبعض دول العالم.شركة فيسبوك الأمريكية تطبيق ماسنجر كيدز