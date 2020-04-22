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"الأونروا" تسجّل أول إصابة بكورونا في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت كل الإجراءات اللازمة.. وتحويل المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تسجيل أول إصابة بفيروس لنازحة فلسطينية من سوريا، في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية.

وأكّدت، في بيان لها، اليوم، أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.

وأوضحت الوكالة أنها ستتكفل بتكلفة العلاج للمصابة بشكل كامل، كما ستتولى نقل فريق من مستشفى رفيق الحريري الحكومي إلى مخيم الجليل، حيث سيتم إجراء عدد من الفحوص للاجئين داخل المخيم.وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيروس كورونا الجديد

22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 12:44 PM

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اتخذت كل الإجراءات اللازمة.. وتحويل المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري

"الأونروا" تسجّل أول إصابة بكورونا في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لنازحة فلسطينية من سوريا، في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية.

وأكّدت، في بيان لها، اليوم، أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.

وأوضحت الوكالة أنها ستتكفل بتكلفة العلاج للمصابة بشكل كامل، كما ستتولى نقل فريق من مستشفى رفيق الحريري الحكومي إلى مخيم الجليل، حيث سيتم إجراء عدد من الفحوص للاجئين داخل المخيم.

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، "الأونروا" تسجّل أول إصابة بكورونا في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين ،
المصدر : الخليج 365

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