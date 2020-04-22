السعودية اليوم / الأونروا تسجل أول اصابة بفيروس كورونا في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين قرب بعلبك



بيروت 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) تسجيل أول إصابة بفيروس

وأكدت في بيان لها اليوم ، أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت .

ونوهت الوكالة إلى أنها ستتكفل بتكلفة العلاج للمصابة بشكل كامل ، وسوف تتولى نقل فريق من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الى مخيم الجليل حيث سيتم إجراء عدد من الفحوصات للاجئين داخل المخيم .

// انتهى //

12:26ت م

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بيروت 29 شعبان 1441 هـ الموافق 22 إبريل 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لنازحة فلسطينية من سوريا، في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية.وأكدت في بيان لها اليوم ، أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت .ونوهت الوكالة إلى أنها ستتكفل بتكلفة العلاج للمصابة بشكل كامل ، وسوف تتولى نقل فريق من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الى مخيم الجليل حيث سيتم إجراء عدد من الفحوصات للاجئين داخل المخيم .// انتهى //12:26ت م0060

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