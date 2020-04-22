أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 أبريل

تقدم وكالة سوا الإخبارية للمتابعين والزوار في المملكة العربية السعودية تفصيلاً كاملاً بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020 في السعودية، حيث تشهد أشعار الذهب في السعودية انخفاضاً طفيفاً في سعر الذهب حيث بلغ عيار 24 اليوم 201.64 ريال سعودي.

وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء:





ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات السعوديات في الحلي والمجوهرات، سوق الذهب السعودي اليوم أو حتى العالمي لا يقتصر على اهتمام النساء فقط فإن تداول الذهب في السعودية يحظى باهتمام كل الفئات المجتمعية، ولا سيما المستثمرون أو الشباب المقبلة على الزواج داخل وخارج السعودية، وفق موقع التكية.