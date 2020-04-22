المقام السامي يوافق على إقامة صلاتي التراويح بالحرمين مع استمرار تعليق حضور المصلين

يتم تخفيف الصلاة إلى 5 تسليمات..

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن المقام السامي وافق على إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين. ونشرت ذلك إمارة منطقة مكة في تغريدة لها بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرة إلى تخفيف صلاة التروايح إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين. اقرأ أيضًا: السديس: إقامة صلاة التراويح في الحرمين.. واستمرار تعليق حضور المصلين

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