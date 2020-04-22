الأرصاد تعلن خريطة "أمطار الأربعاء" على مناطق المملكة

تكون مصحوبة برياح مثيرة لأتربة تحد من الرؤية..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فرصًا مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة اليوم الأربعاء، على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، والمرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت خلال تقرير لها، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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