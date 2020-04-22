ضبط مواطن روج ادعاءات غير صحيحة عن حالة مصابة بكورونا في الرس

اتخذت الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة..
ضبطت شرطة القصيم مواطنًا، نشر وروَّج شائعات وادعاءاتٍ غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الرس.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنّه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص ينشر ويروِّج شائعات وادعاءات غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الرس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية- بفضلٍ من الله- عن ضبطه، وهو مواطن في العقد الخامس، وتمَّ إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .
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