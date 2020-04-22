شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 قالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان اليوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات "مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا"، وفقا للبيان.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت أمس إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن، وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

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