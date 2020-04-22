توضيح من حساب المواطن بشأن إثبات الاستقلالية

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب حتى لا يؤثر ذلك على أهليته.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار في هذا الشأن أن المستندات تشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توفرها يتم إضافة الشخص كتابع لرب الأسرة.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 قبل أيام عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: هنا.

Advertisements

وبدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365 بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

في سياق آخر، قال حساب متابعات الخليج 365: إنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب متابعات الخليج 365، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.

كما أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين بشكل دوري، وفي حال انتهاء مدة العقد يجب على المستفيد التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر