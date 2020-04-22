المقام السامي يوافق على إقامة التراويح بالحرمين مع تعليق حضور المصلين

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن المقام السامي وافق على إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين.

ونشرت رئاسة الحرمين في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تخفيف صلاة التراويح إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين.

كما اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين عبدالرحمن السديس، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤١هـ.

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وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في وقت سابق تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

و‏قال الشيخ السديس إنه ستتم إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين مع استمرار تعليق حضور المصلين، وتكون 5 تسليمات فقط.

ويعمل منسوبو الرئاسة على مدار الساعة وفي مختلف الظروف بلا كلل أو ملل مستشعرين فضل خدمة بيت الله الحرام، فيما تم إعداد لخطة التشغيلية وفق دراسات في ظل الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث اعتمدت على معايير محددة، أهمها مضاعفة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام وتطوير منظومة الخدمات الرقمية، واستمرار العمل عن بعد، وبث رسالة الحرمين للعالم أجمع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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