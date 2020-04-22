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كواليس مقابلة والدة موسى الخنيزي وخاطفة الدمام في المحكمة
قابلتها مرة واحدة خلال جلسات القضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت والدة الشاب موسى الخنيزي، عن كواليس الحديث الذي دار بينها وبين خاطفة ابنها عندما التقتها في المحكمة.
وقالت والدة موسى إنها قابلت الخاطفة مرة واحدة في المحكمة خلال جلسات القضية المشهورة إعلاميًا بـ خاطفة الدمام، بحسب “عكاظ”
وتابعت: التقيتها ووقفت أمام وجهها، فسألت عمن أكون، فأخبرتها أنني من حرقتِ قلبها 20 عاماً، لكنها لم تسمع ما قلته جيداً، إذ تعاني من مشكلة في السمع، لذلك طلبت من العسكري أن يعيد لها ما قلت، فأعاد كلامي لها لتسمعه جيداً، ولم تنطق بكلمة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة نفذت 247 إجراءً في قضية خاطفة الدمام، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وأصدرت بياناً يوم الجمعة الماضي أوضحت فيه ملابسات قضية خاطفة الدمام، كما وجهت الاتهام لـ 4 مواطنين ويمني في قضية خطف الأطفال الثلاثة، واتهام الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية.
وطالبت النيابة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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