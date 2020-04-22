2020-04-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

يوافق اليوم الأربعاء 22 أبريل يوم الأرض أو ما يعرف بـ Earth Day وهو اليوم الذي يهدف خلاله العالم إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض.

وفيما يلي أبرز 8 معلومات عن يوم الأرض وسبب تسميته وتأسيسه.

1- يوم الأرض أسسه السيناتور الأميركي غايلورد نيلسون كيوم بيئي تثقيفي عُقد لأول مرة في 22 إبريل 1970.

2- يحتفل في يوم الأرض Earth Day سنويًّا أكثر من 175 دولة.

3- يمثل يوم الأرض 22 إبريل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

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4- السبب وراء يوم الأرض جاء استجابةً لتسرب النفط الذي حدث في عام 1969 قبالة ساحل كاليفورنيا، حيث تسبب انسكاب أكثر من 3 ملايين جالون من النفط في قتل أكثر من 10، 000 من الطيور البحرية والدلافين والفقمات وأُسُود البحر.

5 – بسبب الحادث حشد نشطاء البيئة نفسهم لتشكيل التنظيم البيئي، ونشر التعليم البيئي، وإقامة يوم الأرض وذلك بمثابة رد فعل على هذه الكارثة، وكان كلًا من سيلما روبين، مارك ماكجينز، وبود بوتومز، مؤسس غيت أويل آوت،القابعين في الخطوط الأمامية لمحاربة هذه الكارثة من بين مؤيدي تأسيس يوم الأرض.

6- يهدف الاحتفال السنوي الخاص بـ يوم الأرض إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية، مع عقد مناسبات في جميع أنحاء العالم تشجع إعادة التدوير، والحد من التلوث والعناية بكوكب الأرض.

7- تزامن يوم الأرض 2010 مع المؤتمر العالمي لتغير المناخ وحقوق كوكب الأرض بالإنجليزية: The World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth الذي عقد في كوتشابامبا بوليفيا، وكذلك مع السنة الدولية للتنوع البيولوجي بالإنجليزية: International Year of Biodiversity أو IYB.

8- يوم الأرض أو Earth Day تسميه بعض البلاد أسبوع الأرض وتحتفل به على مدار أسبوع كامل.

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