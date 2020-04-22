، شاهد بالطائف.. مجمع الملك فيصل يطلق مبادرة للتبرع بالدم‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان "تبرع بلا تجمع".. لتسهيل الوصول لأصدقاء بنك الدم

كشف مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأخصائي أول مبارك اليامي، عن إطلاق قسم المختبر وبنك الدم لمبادرة تحت عنوان "تبرع بلا تجمع"، تتضمن توفير وتجهيز إسعاف مجهز، وتواجد أطقم طبية، إضافة إلى طبيب مقيم لمراقبة عملية التبرع بالدم.

وتستهدف المبادرة تسهيل تبرع سكان المحافظة بالدم من خلال تواصلهم مع أصدقاء بنك الدم ممن يحملون فصائل دم نادرة، والمسجلين في برنامج "وتين"؛ حتى يتمكن الفريق الطبي والفني من تحديد مواقع المتبرعين وتسجيل مواعيد زيارات حتى يتسنى لكل الراغبين التبرع بالدم من حجز مواعيد وأوقات التبرع كما أن القائمين على المبادرة قاموا بتحديد رقم "واتساب" للتواصل وحجز المواعيد لأصدقاء بنك الدم بالمجمع.

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الطائف مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف