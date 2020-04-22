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كشف مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأخصائي أول مبارك اليامي، عن إطلاق قسم المختبر وبنك الدم لمبادرة تحت عنوان "تبرع بلا تجمع"، تتضمن توفير وتجهيز إسعاف مجهز، وتواجد أطقم طبية، إضافة إلى طبيب مقيم لمراقبة عملية التبرع بالدم.
وتستهدف المبادرة تسهيل تبرع سكان المحافظة بالدم من خلال تواصلهم مع أصدقاء بنك الدم ممن يحملون فصائل دم نادرة، والمسجلين في برنامج "وتين"؛ حتى يتمكن الفريق الطبي والفني من تحديد مواقع المتبرعين وتسجيل مواعيد زيارات حتى يتسنى لكل الراغبين التبرع بالدم من حجز مواعيد وأوقات التبرع كما أن القائمين على المبادرة قاموا بتحديد رقم "واتساب" للتواصل وحجز المواعيد لأصدقاء بنك الدم بالمجمع.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 09:51 AM
بعنوان "تبرع بلا تجمع".. لتسهيل الوصول لأصدقاء بنك الدمشاهد بالطائف.. مجمع الملك فيصل يطلق مبادرة للتبرع بالدم
كشف مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأخصائي أول مبارك اليامي، عن إطلاق قسم المختبر وبنك الدم لمبادرة تحت عنوان "تبرع بلا تجمع"، تتضمن توفير وتجهيز إسعاف مجهز، وتواجد أطقم طبية، إضافة إلى طبيب مقيم لمراقبة عملية التبرع بالدم.
وتستهدف المبادرة تسهيل تبرع سكان المحافظة بالدم من خلال تواصلهم مع أصدقاء بنك الدم ممن يحملون فصائل دم نادرة، والمسجلين في برنامج "وتين"؛ حتى يتمكن الفريق الطبي والفني من تحديد مواقع المتبرعين وتسجيل مواعيد زيارات حتى يتسنى لكل الراغبين التبرع بالدم من حجز مواعيد وأوقات التبرع كما أن القائمين على المبادرة قاموا بتحديد رقم "واتساب" للتواصل وحجز المواعيد لأصدقاء بنك الدم بالمجمع.
، شاهد بالطائف.. مجمع الملك فيصل يطلق مبادرة للتبرع بالدم ،
المصدر : الخليج 365
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