، الإطاحة بقائد المركبة التي عكست السير ودهست وافدًا آسيويًّا بالحفر ،

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أطاح أفراد المرور بسائق متهور تَسَبّب في دهس وافد آسيوي؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوم أمس الثلاثاء، وثّقته كاميرا أحد المباني بإحدى الشوارع بمحافظة حفر الباطن.
وكان مقطع الفيديو قد أظهر المقيم الآسيوي وهو يعبر الشارع، قبل أن يقوم قائد سيارة من نوع "وانيت" بدهسه بعد عكسه لاتجاه السير، ويلقيه بعيدًا عن موقع دهسه.
وبيّنت المصادر أن الحادثة وقعت يوم أمس بمحافظة حفر الباطن بحي الباطن بشارع الشوكاني، وتم الإطاحة بالسائق المتسبب في الحادثة. الجهات الأمنية المرور حفر الباطن
الإطاحة بقائد المركبة التي عكست السير ودهست وافدًا آسيويًّا بالحفرسعود الدعجاني الخليج 365 2020-04-22
أطاح أفراد المرور بسائق متهور تَسَبّب في دهس وافد آسيوي؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوم أمس الثلاثاء، وثّقته كاميرا أحد المباني بإحدى الشوارع بمحافظة حفر الباطن.
وكان مقطع الفيديو قد أظهر المقيم الآسيوي وهو يعبر الشارع، قبل أن يقوم قائد سيارة من نوع "وانيت" بدهسه بعد عكسه لاتجاه السير، ويلقيه بعيدًا عن موقع دهسه.
وبيّنت المصادر أن الحادثة وقعت يوم أمس بمحافظة حفر الباطن بحي الباطن بشارع الشوكاني، وتم الإطاحة بالسائق المتسبب في الحادثة.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
09:06 AM
بعد تداول مقطع فيديو وثّقته كاميرا أحد المباني في المحافظة أمس
أطاح أفراد المرور بسائق متهور تَسَبّب في دهس وافد آسيوي؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوم أمس الثلاثاء، وثّقته كاميرا أحد المباني بإحدى الشوارع بمحافظة حفر الباطن.
وكان مقطع الفيديو قد أظهر المقيم الآسيوي وهو يعبر الشارع، قبل أن يقوم قائد سيارة من نوع "وانيت" بدهسه بعد عكسه لاتجاه السير، ويلقيه بعيدًا عن موقع دهسه.
وبيّنت المصادر أن الحادثة وقعت يوم أمس بمحافظة حفر الباطن بحي الباطن بشارع الشوكاني، وتم الإطاحة بالسائق المتسبب في الحادثة.
، الإطاحة بقائد المركبة التي عكست السير ودهست وافدًا آسيويًّا بالحفر ،
المصدر : الخليج 365
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