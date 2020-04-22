- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح؛ حيث تكشف آخر الإحصائيات أنه تم تسجيل 2.557.917 مصابًا فيما اقترب عدد المتعافين من الـ700 ألف؛ حيث تم تسجيل 695.325 حالة تعافي حول العالم والوفيات 177.688 حالة.
وتُعد الولايات المتحدة التي سُجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات؛ إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصًا على الأقل وفق "سكاي نيوز".فيروس كورونا الجديد
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 09:10 AM
الإصابات 2.557.917 حالة وتم تسجيل 177.688 وفاةحالات التعافي من كورونا حول العالم تقترب من الـ700 ألف
رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح؛ حيث تكشف آخر الإحصائيات أنه تم تسجيل 2.557.917 مصابًا فيما اقترب عدد المتعافين من الـ700 ألف؛ حيث تم تسجيل 695.325 حالة تعافي حول العالم والوفيات 177.688 حالة.
وتُعد الولايات المتحدة التي سُجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات؛ إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصًا على الأقل وفق "سكاي نيوز".
، حالات التعافي من كورونا حول العالم تقترب من الـ700 ألف ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر حالات التعافي من كورونا حول العالم تقترب من الـ700 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.