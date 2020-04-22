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حالات التعافي من كورونا حول العالم تقترب من الـ700 ألف

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محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات 2.557.917 حالة وتم تسجيل 177.688 وفاة

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس المستجد انتشاره وحصد الأرواح؛ حيث تكشف آخر الإحصائيات أنه تم تسجيل 2.557.917 مصابًا فيما اقترب عدد المتعافين من الـ700 ألف؛ حيث تم تسجيل 695.325 حالة تعافي حول العالم والوفيات 177.688 حالة.

وتُعد الولايات المتحدة التي سُجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات؛ إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصًا على الأقل وفق "سكاي نيوز".فيروس كورونا الجديد

22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 09:10 AM

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الإصابات 2.557.917 حالة وتم تسجيل 177.688 وفاة

حالات التعافي من كورونا حول العالم تقترب من الـ700 ألف
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل انتشاره وحصد الأرواح؛ حيث تكشف آخر الإحصائيات أنه تم تسجيل 2.557.917 مصابًا فيما اقترب عدد المتعافين من الـ700 ألف؛ حيث تم تسجيل 695.325 حالة تعافي حول العالم والوفيات 177.688 حالة.

وتُعد الولايات المتحدة التي سُجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات؛ إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصًا على الأقل وفق "سكاي نيوز".

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، حالات التعافي من كورونا حول العالم تقترب من الـ700 ألف ،
المصدر : الخليج 365

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