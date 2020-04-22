محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ثبات إجمالي الضحايا عند 4632 سجّلت الصين 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع. وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الثلاثين المسجلة هناك 23 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82788 حالة؛ فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس.الصين فيروس كورونا الجديد 22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 09:09 AM Advertisements خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ثبات إجمالي الضحايا عند 4632 الصين: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. ولا وفيات لليوم الرابع الصين: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. ولا وفيات لليوم الرابع سجّلت الصين 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع. وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الثلاثين المسجلة هناك 23 حالة لأشخاص وافدين من الخارج.. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82788 حالة؛ فضلاً عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس. الكلمات المفتاحية ، الصين: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. ولا وفيات لليوم الرابع ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. ولا وفيات لليوم الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.