بالفيديو..لحظة هبوب إعصار قمعي في القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): وثق مقطع فيديو، لحظة حدوث إعصار قمعي في القصيم، أمس الثلاثاء. وثق مقطع فيديو، لحظة حدوث إعصار قمعي في القصيم، أمس الثلاثاء. ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، المقطع، موضحا أن المقطع تم نوثيقه في محافظة الشماسية. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تنبيها متقدمًا، اليوم الأربعاء، يفيد بأن منطقة القصيم ستشهد سحبا رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في الرؤية، على أن تستمر الحالة حتى السابعة مساءا.

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