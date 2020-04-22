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وجهت وزارة التعليم بمنع عرض علم المملكة المطرز بالذهبي في مناسبات القطاعات والمؤسسات التعليمية .
ووفقا لما نشرته ” الميدان التعليمي ” فقد أكدت مصادر أن التعميم الصادر من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ جاء بعد أن لاحظت هيئة وكالة الأنباء السعودية (واس) ، ظهور علم المملكة المطرز بالذهبي، عند تغطيتها الاجتماعات ومقابلات المسؤولين في الدولة.
وشدد وزير التعليم في التعميم على ضرورة التزام جميع قطاعات التعليم وإداراتها بعرض العلم الأبيض، وذلك حسب ما هو متبع أثناء مراسم الاجتماعات والاستقبالات للمسؤولين.
وكشفت المصادر أن وزير الداخلية شدد على الجهات الحكومية والهيئات بتطبيق ما ورد في نظام العلم السعودي في المكاتب وصالات الاستقبال خاصةً أثناء الاجتماعات ، وذلك بعرض العلم باللون الأبيض .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره في اجتماعات المسؤولين .. توجيه من وزير التعليم بشأن علم السعودية المطرز بالذهبي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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