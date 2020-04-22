︎ :
.
تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان والمنتج فهد الحيان، يكشف فيه سر اختفائه خلال الفترة الماضية منذ اعتزاله الفن في عام 2014.
وقال الحيان خلال المقطع “أنا موافق على نشر المقطع هذا اللي اتكلم فيه على هيئة الإذاعة والتلفزيون وأقول لهم أنا زعلان منهم، لي 5 سنوات قدمت 7 نصوص لم يُرد علي بنص واحد بنعم أو لا”.
وأضاف “فجأة اشتغلت العالم وأنا قاعد حاطط رجل على رجل، لكن أنا متفائل بالرئيس الجديد للهيئة خالد الغامدي، ان شاء الله يكون على خير”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : الفنان فهد الحيان يوجه رسالة “زعل” من هيئة الإذاعة والتلفزيون.. ويكشف سر اختفائه خلال الفترة الماضية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.