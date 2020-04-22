شاهد : الفنان فهد الحيان يوجه رسالة “زعل” من هيئة الإذاعة والتلفزيون.. ويكشف سر اختفائه خلال الفترة الماضية!

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تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان والمنتج فهد الحيان، يكشف فيه سر اختفائه خلال الفترة الماضية منذ اعتزاله الفن في عام 2014.

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وقال الحيان خلال المقطع “أنا موافق على نشر المقطع هذا اللي اتكلم فيه على هيئة الإذاعة والتلفزيون وأقول لهم أنا زعلان منهم، لي 5 سنوات قدمت 7 نصوص لم يُرد علي بنص واحد بنعم أو لا”.

وأضاف “فجأة اشتغلت العالم وأنا قاعد حاطط رجل على رجل، لكن أنا متفائل بالرئيس الجديد للهيئة خالد الغامدي، ان شاء الله يكون على خير”.



