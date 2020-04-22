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داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، في وقتٍ متأخرٍ من ليلة أمس (الإثنين)، مستودعا مخالفا بالرياض، وذلك إثر كمين محكم بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة.
وأطاحت الفرق الرقابية بوافد استغل أزمة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، حيث قام بتخزين 238 ألف كمامة لبيعها لاحقاً بسعر مرتفع عن طريق الترويج لها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
وأظهر مقطع فيديو بثّته “التجارة” لحظة مداهمة المستودع المخالف، حيث تم حجز الكميات لإعادة ضخها بالأسواق وتسليم الوافد المخالف للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تطيح بوافد خزّن 238 ألف كمامة لبيعها بسعر مرتفع (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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