شاهد.. “شرطة تبوك” تقبض على أشخاص حاولوا سرقة بطاريات داخل مشروع مزارع

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ألقت الجهات الأمنية في منطقة تبوك القبض على أشخاص لضلوعهم في محاولة سرقة آلات وبطاريات من داخل مشروع مزارع تابع للمنطقة. ونشر حساب “سناب الداخلية”، مقطع فيديو يظهر القبض على أحد المتورطين، فيما أوضح أحد رجال الأمن أنهم تلقوا بلاغاً عن حالة السرقة، وانتقلوا للموقع سريعاً ونجحوا في ضبط اللصوص بالجرم المشهود.





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