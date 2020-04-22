هل يؤثر الصيام على صحة المصاب بفيروس “كورونا”؟.. “متحدث الصحة” يُوضح (فيديو)

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الطبيب المعالج هو مَن يحدد قدرة المصاب بفيروس كورونا المستجد على الصيام من عدمه، مبيناً أن البرنامج العلاجي للمريض له دور آخر.
وأوضح أن صيام المصاب بالفيروس يعتمد على قدرته على الصيام وتحمل وظائفه، إضافة إلى ذلك هناك بعض التدخلات العلاجية التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية وتقدير قدرة المريض، مبيناً أن المسألة بين أمرين كليهما يرجع فيه إلى الخبراء والمعنيين ليقدموا التوصية المناسبة.
وأضاف متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي أمس (الثلاثاء)، أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى التي تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثير الجسم وأعضائه ووظائفه.
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