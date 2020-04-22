بالصور.. جهود رجال الأمن بالطائف لتطبيق قرار منع التجول

تتواصل جهود القطاعات الأمنية كافة في محافظة الطائف؛ لتطبيق قرار منع التجول، حمايةً للمجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال قيامهم بمهام عملهم في المحاور الأربعة للمحافظة، وسط التزام الأهالي والمقيمين بأمر منع التجول على مدار الـ 24 ساعة.

ولا تدخر القطاعات الأمنية كافة جهدًا في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات لمرتادي الطرق والشوارع والميادين العامة على مدار الساعة، وتسهيل حركة تنقلات القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر .

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